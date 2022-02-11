وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، طالب فيه تزويده وإفادته عن الآتي:

1- هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال الموافقات من الجهات الرقابية للإسراع في تنفيذ المناقصات المتعلقة باستكمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية وفق الآتي:

(أ) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1247 - 2021/ 2022 الخاصة بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد (400/ 132/ 11 ك.ف) (26) في الضاحية HC01 بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

(ب) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1246 - 2021/ 2022 الخاصة بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد (400/ 132/ 11 ك.ف) (25) في الضاحية N4 بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

(ج) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1205 - 2020/ 2021 والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (2 & 3) بمشروع جنوب عبدالله المبارك.

(د) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1206 - 2020/ 201 والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع 1، 4، 5، &، 6 بمشروع جنوب عبدالله المبارك.

إذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية.