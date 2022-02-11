وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: إن طريق السالمي يعد من الطرق الخارجية لمحافظة الجهراء والتي يسلكها جميع مرتادي الطريق من كل المحافظات.

وعلى الرغم من أن هذا الطريق حاليا به العديد من المشاريع التي نجم عنها تغيير مسار الطريق الأصلي إلى طرق مؤقتة بمحاذاته، إلا أن هذه الطرق المؤقتة يعيبها الكثير من القصور كالمنحنيات الخطيرة والحفر والتي نجم عنها العديد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها خاصة في الأسابيع الماضية 3 شباب في عمر الزهور إثر حادث مروري مروع، بالإضافة إلى الحوادث المرورية شبه اليومية، مما يؤكد عدم صلاحية هذا الطريق للاستخدام الآمن.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- بيان إحصائي عن عدد الحوادث المرورية التي حدثت على طريق السالمي منذ عام 2020 ولغاية الإجابة عن السؤال، موضحا به تفصيلا نوع الحادث وعدد الإصابات وعدد الوفيات والخسائر المادية التي نجمت عنه؟

- هل قامت الوزارة من خلال الإدارة العامة للمرور بتزويد الطريق باللوحات الإرشادية اللازمة لتأمين استخدامه لمرتاديه؟

- ما خطة الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق لمعالجة المشاكل الحالية والمستقبلية بهذا الطريق، وذلك للحد من كثرة الحوادث المرورية مستقبلا؟