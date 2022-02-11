حبس الملايين في مختلف أنحاء العالم أنفاسهم على مدى أيام وهم يتابعون الجهود المضنية لإنقاذ الطفل المغربي ريان، وفجرت معاناته ووفاته مشاعر الحزن وأقضت المضاجع وأسالت الدموع لتوحد الناس دون أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو عرقية.

وتابع العالم الأزمة لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام في بلدان المنطقة وخارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ونعت قيادات سياسية وشخصيات عربية وعالمية ريان بعد أن تأكدت وفاته عقب انتشاله.

وظل الطفل ريان ذو الخمس سنوات عالقا على عمق 32 مترا في بئر ضيقة في قرية «إغران» قرب شفشاون في شمال المغرب لمدة 5 أيام دون أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجه منها، بسبب طبيعة التربة في تلك المنطقة المعرضة للانجراف.

ورصدت كاميرات فرق الإنقاذ ريان في اليومين الأولين من سقوطه وهو يتحرك حركات بسيطة. غير أن المسعفين لم يفلحوا في دخول البئر وانتشاله نظرا لضيقها، حيث يصغر قطرها في الوسط إلى 20 سنتيمترا.

واضطرت فرق الإنقاذ إلى حفر حفرة موازية للبئر بحذر شديد خوفا من انهيار التربة.

وحشدت قضية ريان تعاطفا عربيا وعالميا، وانتشر وسم «أنقذوا ريان» على وسائل التواصل الاجتماعي من اليوم الثاني لسقوطه، وتابع عملية إنقاذه عدد من القنوات العربية والعالمية على أمل خروجه على قيد الحياة.

غير أن حزنا طاغيا وشعورا بالصدمة خيما على المغاربة وعلى من تابعوا مأساته عقب إعلان وفاته بعد دقائق قليلة من انتشاله.

ورأى محمد بودن رئيس مركز «أطلس» لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن أزمة سقوط ريان وحدت الناس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجغرافية في الدول العربية بل وفي الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال بودن: «قضية ريان تمكنت من خلق توافق بين أكثر من جهة أحيانا لها اختلاف في الآراء. وهذه حالة فريدة، كما أن الموقف كان نفسه من مواطنين في العالم العربي وكل بقاع العالم، بكل اللغات وبكل الإشارات».

وأضاف ان العالم ربما كان بحاجة في الظروف التي يمر بها لمثل هذا الحدث «ليكون ريان اسما ليختبر إنسانية الإنسان».

وتحدث بودن عن الواقعة قائلا إنه «رغم أنها نقمة فهي نعمة في الوقت نفسه. فالعالم يعيش على إيقاع احتقانات من زوايا عدة، كالصراعات والحروب والتوترات وخاصة ما ترتب عن وباء كوفيد-19 من مشاعر سلبية وعزلة وخوف من المجهول».

من جهته، قال المحلل الاجتماعي علي الشعباني إن الأزمة «استطاعت أن توحد الكثير من المجتمعات، كثير من المتضامنين حتى من المجتمعات التي كانت بينها بعض الخصومات أو الاختلافات في مجالات كالسياسة أو الرياضة».

وتابع: «هذا ظرف إنساني يدعو إلى التكافل. الكل رأى في هذا الطفل ابنه أو ابن أقاربه».

ورأى الشعباني في وفاة ريان رسائل موجهة، أهمها: «أن ينتبه الآباء والأمهات إلى أبنائهم من كل الأخطار حتى لا يقعوا في مثلها، وأن الإنسان يبقى إنسانا في حاجة إلى أن نتضامن معه ونتكافل من أجله ونخدمه بغض النظر عن ديانته وعرقه وكل هذه الانقسامات الزائفة».

أما الشاعر المغربي محمد بلمو فيرى في قصة ريان فرصة للاهتمام بالطفولة، وقال: «مأساة الطفل ريان تجعلنا نقف على مآسي الطفولة، إذ يجب على كل الشعوب أن تعطي أهمية أكبر للطفولة، ونبعد عنهم شبح الحروب والاستغلال والاستعباد والكوارث».

وأضاف: «المغرب حرك جبلا من مكانه من أجل إنقاذه ريان والتفاعل كان رهيبا من طرف الشعوب العربية والإسلامية وباقي ومختلف دول العالم.. فلابد أن نجعل من هذه القضية درسا للاهتمام أكثر بالطفولة».