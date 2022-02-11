في مواجهة أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة، تحافظ دول الكتلة الشيوعية السابقة على مواقف حازمة محذرة من أي تسوية مع موسكو.

الخطاب الفرنسي حول القلق «المشروع» لروسيا من جهة والروابط الوثيقة في مجال الطاقة بين ألمانيا وروسيا من جهة أخرى تجعل دولا مثل پولندا ودول البلطيق مرتابة حيال ديبلوماسية القوى الكبرى.

وفي هذا الصدد، شدد باول سولوك مدير المكتب الپولندي للأمن القومي في حديث مع التلفزيون الرسمي مؤخرا على ان «پولندا تتخذ الموقف الأكثر حزما والأكثر تصميما حيال ما تقوم به روسيا».

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي في برلين بين زعماء فرنسا وألمانيا وپولندا وتمحور حول المأزق مع روسيا التي يثير تعزيز قواتها على الحدود الأوكرانية المخاوف من اندلاع حرب على أبواب أوروبا.

ويصر الرئيس الپولندي أندريه دودا على ضرورة قيام الغرب «برص الصفوف»، قائلا: «علينا أن نظهر أنه من المستحيل كسرنا».

ثم جاء تصريح رئيسة الوزراء الاستونية كايا كالاس مماثلا، حيث قالت: «لن نقوم بأي تنازل حول المبادئ الأساسية، بما يشمل حق كل أمة في اختيار طريقها، علينا أن نبقى حازمين ومتحدين».

وتطالب روسيا بمنع دائم لأوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، من الانضمام الى حلف شمال الأطلسي وتريد من الحلف تقليص وجوده في الدولة الشيوعية السابقة.

«ذكريات»

يقول الخبير السياسي في وارسو مارسين زابوروفسكي «ليس سرا» إن پولندا تعتمد مقاربة مختلفة عن تلك التي تنتهجها ألمانيا وفرنسا في الأزمة الأوكرانية.

وقال المدير السياسي لمعهد الأبحاث «غلوبسيك» إن «پولندا تعتبر أشد مؤيد لأوكرانيا في أوروبا. لدينا أطول حدود معها وأكبر شتات».

وأضاف زابوروفسكي: «إذا وقعت أوكرانيا في دائرة النفوذ الروسي إلى الأبد فسيكون لذلك عواقب سلبية مباشرة على أمن پولندا».

الأمر نفسه ينطبق على دول البلطيق التي تبدو، بحسب قوله، متحمسة أكثر للحرب وزودت أوكرانيا بأسلحة حتى قبل پولندا.

من جهته، قال فويسيش برزيبيلسكي رئيس تحرير مركز الأبحاث «فيشغراد إنسايت» إن «دول أوروبا الوسطى والشرقية كلها شهدت الاحتلال الروسي الذي منعها لفترة طويلة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

وبدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدركا للوضع الدقيق لهذه الدول رغم انه ينكر ان يكون قلقها مبررا.

وقال مؤخرا خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن «دول البلطيق ودولا أخرى، جيراننا، تقول إنها لا تشعر بالأمان. لماذا؟ هذا غير واضح».

وشدد على أنه «في مطلق الأحوال، إنها تستخدم ذلك ذريعة لبناء سياسات معادية لروسيا، مؤكدا أنها «تمد أوكرانيا بأسلحة متطورة».

وبحسب برزيبيلسكي فإنه، مقارنة بالغرب، أظهرت أوروبا الوسطى «تصميما على التحرك كدعم مباشر لأوكرانيا».