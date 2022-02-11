رأى محللون سياسيون أن قرار الاتحاد الأفريقي الأخير بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب يمثل حالة من الاصطفاف بجانب القضية الفلسطينية بما يشكل ضغطا على إسرائيل.

وقررت القمة الأفريقية التي عقدت مؤخرا تعليق عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، وهو أمر قوبل بترحيب عربي، حيث اعتبرته الجامعة العربية خطوة تصحيحية تأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار.

ويعد الاتحاد الأفريقي أكبر وأهم منظمة في القارة الأفريقية، ويشمل في عضويته جميع دول القارة (55 دولة).

وكانت إسرائيل حصلت على عضوية مراقب، بناء على قرار من مفوضية الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي.

وعقب القرار، اعترضت عدة دول عربية وأفريقية، مطالبة بالتراجع عنه.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني د.عبدالمهدي مطاوع إن «إسرائيل تسللت إلى الاتحاد الأفريقي وحصلت على صفة مراقب، دون الرجوع إلى مجمل دول الاتحاد».

وأضاف مطاوع لوكالة أنباء (شينخوا) أن «هذا الأمر دفع بعض الدول العربية الأفريقية إلى تقديم طلب في أغسطس الماضي بإلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب، وهو ما حدث بالفعل خلال القمة الأفريقية» الأخيرة.

وتابع الخبير الفلسطيني أن «هذا القرار على المستوى الرسمي أوقف جانبا من جوانب الاختراق والتوغل الإسرائيلي لافريقيا، لكن هناك جانبا آخر من المهم الانتباه له من قبل الدول العربية والأفريقية المناصرة للقضية الفلسطينية لمنع امتداد هذا التوغل، وهو الشركات الخاصة الإسرائيلية التي تتبع في الغالب جهات أمنية وتحاول أن تعمل في أفريقيا وتقدم بعض المساعدات لدول أفريقية بهدف الحصول منها على مواقف تتواءم مع تطلعات إسرائيل»، على حد قوله.

وواصل أن «إسرائيل أرادت من خلال الحصول على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي اختراق تصويت دول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، من أجل إحباط القرارات المستقبلية التي تدعم القضية الفلسطينية، لذلك حاولت دخول الاتحاد الأفريقي واستغلال معاناة بعض الدول الأفريقية وتقديم دعم لها في مجالات مختلفة سواء أمنية أو اقتصادية في مقابل مواقفها في الأمم المتحدة».

ورأى أن تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب يؤكد أن الدول الأفريقية مازالت مناصرة للشعب الفلسطيني، ولن تغير مواقفها من القضية الفلسطينية في المؤسسات الأممية، قبل أن يختم أن القرار أيضا «رسالة لإسرائيل بأنه طالما الاحتلال قائم وإجراءاته ضد الفلسطينيين مستمرة فلن تجد سهولة في الاندماج في هذا العالم».

بدوره، اعتبر د.مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة أن تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب «نجاح للمجموعة العربية في الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها الجزائر».

وقال غباشي إن هذا القرار يمثل «بداية تفعيل دور الاتحاد الأفريقي كمساند للقضية الفلسطينية والقضايا العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وهذه مسألة افتقدناها في الفترة السابقة».

وأوضح أن «الموقف الأفريقي، بناء على قرار تعليق وجود إسرائيل كمراقب في الاتحاد، بالتأكيد موقف جيد» للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن «تأثير هذا القرار على القضية الفلسطينية هو تأثير معنوي فقط لأن الوضع بالنسبة لهذه القضية شائك ومعقد».

أما د.جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح الفلسطينية فقد رأى أن هذا القرار يمثل «حالة من الاصطفاف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني».

وأوضح الحرازين أن القرار يؤكد «مواصلة الانحياز الإيجابي لصالح القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية بما يشكل قوة فاعلة وتشكيل حالة من الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية».

وتابع أن إسرائيل كانت تأمل في استمرارها كمراقب داخل الاتحاد الأفريقي حتى تتغلغل أكثر داخل القارة الأفريقية، خاصة أن لها امتدادات اقتصادية وتكنولوجية بالدول الأفريقية، وكانت بحاجة للغطاء السياسي.

وأكد أن «القرار الذي اتخذ من قبل الاتحاد الأفريقي يحد من حالة التغول السياسي لإسرائيل في القارة الأفريقية.. ومطلوب مواصلة هذه الجهود والمزيد من الضغوط لإفشال التحركات الإسرائيلية في أفريقيا».