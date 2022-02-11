تسببت صورة نشرتها الفنانة دينا عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» وتجمعها بالفنانة هند صبري في هجوم حاد من الجمهور على الأخيرة لظهورها فيها ببدلة رقص، معتبرين أنه أمر غريب وغير معتاد من الفنانة التونسية.

وتداول عدد من رواد «السوشيال ميديا» صورة لهند بدت فيها وهي ترتدي بدلة رقص مشابهة للبدلة التي ترتديها دينا، وذلك ضمن أحداث مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، من تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندى موسى وعدد من ضيوف الشرف.

والمسلسل مكون من ست حلقات فقط، ويحكي عن شخصية «علا عبد الصبور» الشهيرة والتي سبق أن قدمتها صبري في مسلسل «عايزة أتجوز» الذي عرض عام 2010، وانتهى بزواج «علا» من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي «البحث عن علا» تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية «علا» تعيش حياة مختلفة.