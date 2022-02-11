رفضت الفنانة رانيا محمود ياسين كشف تفاصيل الأزمة التي جمعت شقيقها السيناريست عمرو مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير»، وقالت إنها لم تتدخل، وليس من حقها التدخل في عمل شقيقها.

كما تحدثت رانيا أثناء حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، عن المكالمة المسربة لوالد حسام حبيب، مشيرة إلى أن والد حسام كان في حالة غضب، والتسريب ساهم في زيادة الخلاف بينهما وصلحهما كان ممكنا، معربة عن استيائها من تسريب «أسرار البيوت» إلى العلن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الشائعات المتداولة حول اعتزالها للتمثيل، موضحة أنها ابتعدت بسبب انشغالها بعائلتها وعملها في مجال الإعلام، وأنها ستعود أقوى مرة أخرى لتلحق بفنانات جيلها، مثل غادة عادل ومنى زكي، اللاتي أصبحن نجوما وأخذن فرصهن في مجال التمثيل، وقالت: «اشتغلت الفترة اللي فاتت في مسلسل (فالنتينو) مع عادل إمام، والحمد لله نجح وكسر الدنيا، واشتغلت بعدها في (الطاووس) وحقق نجاحا، لكن هناك لجانا إلكترونية لما بقول تصريح يبقوا عايزين يضايقوني عشان مقولش كدا تاني، أنا بدور على الفرصة اللي أستحقها من سنين، مش مسألة بطولة، واختفيت وتأخرت عن جيلي، عشان كنت مركزة في بيتي وولادي».

وواصلت رانيا: «كانت عندي معارك منذ فترة عملي في الإعلام مع أهل الشر، وكل ما يلاقوا لي تصريح عن الفن، يتصيدوا لي عشان يهاجموني ويقولوا الفن حرام، وأنا قولت الفن رسالة وقت اعتزال أدهم نابلسي، ولما قولت ده مكنش ليه علاقة بأدهم، ربنا يكرمه ويكرم أي حد شايف اللي اختاره هو الأفضل».