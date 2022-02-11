ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش المتعلقة بعودتها إلى عصمة الفنان حسام حبيب، وقالت إنها المسؤولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميله المسؤولية القانونية الكاملة عن تصريحاته.

ولفتت شيرين في بيان صادر عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها الى زوجها حسام حبيب. وأضاف البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية

لقانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الى الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

يذكر أن منظم الحفلات يوسف دندش المقرب من شيرين، أكد عودتها الى عصمة حسام حبيب، لافتا إلى أنه حاول الاتصال بها ووجد حبيب هو الذي يرد على هاتفها، وفي نفس الوقت أكدت الإعلامية بسمة وهبة الخبر، مشيرة إلى ثقتها بأن ما حدث من أزمات بين الثنائي كان مجرد «زوبعة في فنجان».