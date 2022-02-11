كشف الفنان باسل خياط أنه قد يتقاعد في وقت مبكر من مهنة التمثيل من أجل التفرغ للكتابة في مجال التحليل النفسي، مشيرا الى انه لم يعش طفولته كما يجب، إذ بدأ بالعمل في سن صغيرة في حي شعبي حيث نشأ.

وقال خياط خلال حلوله ضيفا في برنامج «ABtalks»: كنت أبيع حلوى في الشارع وأنا في المدرسة الابتدائية لأنني كنت أسكن في حي شعبي وكل الأولاد يتجهون للعمل أثناء الإجازة المدرسية، كاشفا عن أصعب لحظات طفولته، حين أقعده مرض الروماتيزم لمدة شهرين، إضافة إلى انفصال والديه ما أصابه بانكسار في نفسه.

وأكد أنه عاش حالة اكتئاب لمدة سنتين عند بداية الأزمة السورية، معتبرا أن شعوره لزوجته ليس حبا، موضحا: لا أعلم لماذا نحصر العلاقات في كلمة حب الذي أعتبره أن له عمرا ومحكوما بظروف كثيرة اخترعها البشر، وحدد علاقته بشريكة حياته قائلا: علاقة وجودية وأرقى من الحب فهو سعيد طالما هي سعيدة.