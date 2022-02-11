تحدثت الفنانة أيتن عامر عن آخر تطورات الأزمة التي مرت بها مع الفنانة ريهام حجاج قبل 9 أشهر تقريبا خلال تصوير مسلسل «وكل ما نفترق»، وقالت: قمت بتقديم شكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية، بناء على طلب النقيب أشرف زكي، وخضعت حينها للتحقيقات بشكل رسمي، وشهد مخرج ومؤلف المسلسل حينها، بوقائع حدثت معهم بالفعل، وكان ذلك أمام مستشار هيئة قضايا الدولة الخاص بالنقابة، وقدمت أيضا شكوى منفصلة في الزميلة التي تسببت لي بهذا الضرر، ولم يتم التحقيق في هذه الشكوى حتى الآن، ولا أعلم إلى أين وصل هذا الأمر.

وتابعت ايتن، في حوار لها مع مجلة «هي»: هذا الخلاف وصل للقضاء، لأنه تم رفع قضية على شخصي، لمشاركتي في عملين في رمضان الماضي، وكان المنتج طارق الجنايني على علم بذلك، وكان يقوم بتنسيق المواعيد معي، بين العملين، ولم تكن هناك أي مشاكل على الإطلاق، إلى أن تنازل طارق الجنايني عن إنتاج العمل لشخص آخر، فهذا الشخص قام برفع قضية علي، للجمع بين عملين، وطلبت شهادة المنتج طارق الجنايني لأكثر من مرة، ليتحدث بالحقيقة إننا كنا ننسق معا هذا الأمر، لكنه رفض ذلك، مع العلم أنه توجد لدي الكثير من الرسائل بيننا، والتي توضح علمه بذلك، وأتمنى ذهابه للمحكمة، وأن يقول كلمة الحق، لأننا جميعا سنسأل عليها يوما ما.

وأردفت: السند الحقيقي لي في هذه الأزمة كان هو الله، فهو نصفني أمام الناس جميعا، والجميع شهد شهادات كلها خير في حقي، وأثق تماما في القضاء المصري، وأعلم أن من لديه حق سيحصل عليه، وأنا على يقين بأن لدي حقا بكل تأكيد.