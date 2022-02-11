أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي والتي استهدفت مؤخرا المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار مسلسل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.