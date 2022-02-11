علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن 1.22 مليون وافد ووافدة يحملون مؤهلات ثانوية عامة فما دون وذلك بنسبة 82.5% من إجمالي المقيمين بسوق العمل الكويتي والبالغ عددهم 1.479 مليون وافد ووافدة.

وتفصيليا، يبلغ عدد المقيمين العاملين بالكويت ممن يحملون ثانوية عامة وما يعادلها 335.28 وافدا ووافدة، ومن يحملون الشهادة المتوسطة بلغ عددهم 739.5 وافدين ووافدات، و139.27 وافدا يحملون الشهادة الابتدائية، و7503 وافدي ووافدات يقرأون ويكتبون، و286 وافدا ووافدة أميون.

وأظهرت الأرقام أن من بين هؤلاء المقيمين نحو 17.5 ألف وافد ووافدة يعملون بالقطاع الحكومي، من بينهم 7338 وافدا ووافدة يحملون ثانوية وما يعادلها، و4384 يحملون شهادة متوسطة، و650 يحملون الابتدائية و4907 يقرأون ويكتبون، و286 أميون فيما تعمل النسبة الباقية بالقطاع الأهلي.