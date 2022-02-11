وعد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وبعد نجاته من محاولة اغتيال، قال الدبيبة لتلفزيون ليبيا الأحرار إن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وقال الدبيبة إن شخصين مأجورين حاولا قتله ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم.

وقال الدبيبة في المقابلة عن اختيار البرلمان لحكومة جديدة إن «هذه محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس».

وردا على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري خليفة حفتر وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة له طرابلس، أجاب «أنا أرى أنه يتم بنفس العقلية والأدوات ولكن بثوب آخر».

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة للمبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده باشاغا، في مطار معيتيقة فور وصوله إلى العاصمة طرابس، بعد اختياره رئيسا للحكومة من قبل مجلس النواب في طبرق.

وقال باشاغا: «أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديموقراطية هذه هي الديموقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة». وأثنى على «حكومة الوحدة الوطنية»، معتبرا أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.