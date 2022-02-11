أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 596785.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5871 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 549495 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر92 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2518 مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44772 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 453.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28309 ليصبح مجموع الفحوصات 7255245 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 2ر10 في المئة.



