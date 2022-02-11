أطلقت شركة ميتا (Meta) اليوم موقع "عالمي الرقمي" المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة يوم الإنترنت الأكثر أماناً، وأعلنت عن سلسلة من المبادرات والجهود المحلية لتعزيز شبكة إنترنت أكثر أماناً لجميع المستخدمين في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وذكرت المنصة في بيان لها أن الموقع يهدف إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين في المنطقة، ولا سيما الشباب، على شبكة الإنترنت، ويشمل الموقع موارد ميتا (Meta) لمحو الأمية الرقمية للشباب المتاحة باللغة الانجليزية، والعربية والفرنسية.

ومن خلال العمل بالشراكة مع خبراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر "عالمي الرقمي" وحدات وموارد تعليمية يسهل الوصول إليها لبناء المهارات اللازمة لعالم رقمي، من خلال "عالمي الرقمي"، تصل ميتا (Meta) إلى المتعلمين في جميع أنحاء المنطقة وتشكل المجتمع الرقمي العربي نحو الأفضل.

تم تصميم الدروس المتاحة على الموقع للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة. تم تصميم المنهج مع تعليمات خطوة بخطوة لمعلمي الطلاب في هذه الفئة العمرية.

وتُستَمَد هذه الدروس من موارد العديد من الشركاء الخبراء ذوي الخبرة في تصميم المحتوى والمناهج الدراسية.

ومن بين وحدات الأسس الرقمية والتفاعلات الرقمية، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من موضوعات السلامة عبر الإنترنت بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية والحفاظ عليها، الاتصال بشبكة WiFi آمنة، الأمن السيبراني والبريد المزعج، بالإضافة إلى التحقق.