أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، عن موعد دورته الثانية، والتي ستقام في جدة البلد من 1 إلى 10 ديسمبر 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية.

وذكر المهرجان، في بيان له، أن الدورة الأولى شهدت عرض 138 فيلماً،من 67 بلداً بـ34 لغة، واستقطبت أكثر من 30 ألف مشاهد من عشاق السينما، كما شارك فيها 3115 شخصاً من محترفي صناعة السينما والإعلاميين والطلبة الذين توافدوا لحضورها.

وأقيمت فعاليات الدورة الافتتاحية على مدى 10 أيام في البلد في جدة ، بعمقها التاريخي والثقافي، الذي صنّفته اليونسكو إرثًا إنسانيًا وعالميًا، حيث توزّعت العروض على 5 مسارح أقيمت خصيصاً لاستضافة عروض المهرجان، إضافة إلى أنشطة أخرى أقيمت في أنحاء المدينة، بما فيها عروض الواقع الافتراضي والتقني، والعديد من المشاريع والمعارض الفنية والثقافية، والندوات والمحاضرات.

كما استضافت السجادة الحمراء للمهرجان في دورته الافتتاحية نخبة من ألمع النجوم والمواهب المحلية والعربية والعالمية، منهم هيفاء المنصور، ويُسرا، وليلى علوي، وكاثرين دينوڤ، وكلايڤ أوين، وهيلاري سوانك، ورانڤير سينغ، وديبيكا بادوكون، وأنطوني ماكي، وڤينسنت كاسل، وأكشاي كومار، كما قدّم 27 فيلماً سعودياً جديداً

كما حققت فعاليات سوق البحر الأحمر التي أقيمت بالتزامن مع المهرجان نجاحاً كبيراً في الربط بين صناعة السينما المحلية والعربية والعالمية، حيث استضاف السوق على مدى 4 أيام برنامجاً غنياً من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج المشترك، والتوزيع الدولي، وفرص الإنتاج والاستثمار الجديدة، واختتمت أنشطة السوق بتقديم جوائز مادية وعينية بأكثر من 700 ألف دولار، توزعت على المشاريع والأفلام المشاركة.