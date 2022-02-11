تعتزم الحكومة الألمانية تقديم مساعدة للشركات الناشئة الواعدة لتسهيل أخذ خطوتها التالية.

وأعلنت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان أن ألمانيا تعتزم لهذا السبب المشاركة بمليار يورو في مبادرة لعدة أوروبية لزيادة حجم هذه الشركات.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن فرنسا ستستثمر أيضا مليار يورو في هذا المشروع " وسينجم عن هذا دفعة حقيقية لمؤسسي الشركات".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر أن المبادرة تهدف أيضا إلى تجميع رأس المال الخاص حتى تتحول الشركات الناشئة الألمانية والأوروبية إلى أبطال عالميين.

وتابع ليندنر أن الشركات الواعدة في أوروبا كثيرا ما ينقصها رأس المال في الوقت الراهن لكي تواصل النمو "وكثيرا جدا ما تهاجر المعرفة القيمة" مشيرا إلى أن الأبطال التكنولوجيين ينمون في أماكن أخرى رغم توافر الأفكار والطاقة ورأس المال الخاص في أوروبا "غير أن نظامنا البيئي للشركات الناشئة لا يزال غير مكتمل".

وبحسب البيان، ستشارك في المبادرة أيضا كل من الدنمارك واستونيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا والنمسا والبرتغال ورومانيا وفنلندا والسويد، وسيشمل البرنامج 10 مليار يورو على المدى البعيد.