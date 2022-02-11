كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يرون أن بلدهم استفاد من عضويته في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من البرلمان الأوروبي، أن 73% من الألمان أعربوا عن اعتقادهم بذلك.

ورغم أن هذه النسبة تفوق المتوسط الأوروبي بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط، فإنها أعلى من استطلاع مماثل أجري العام الماضي بمقدار 5 نقاط مئوية.

وجرى الاستطلاع، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر حتى كانون الأول/ديسمبر .2021

وبالنسبة لأهم القضايا للألمان في إطار الاتحاد الأوروبي، يرى 48% من الألمان أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يعطي الأولوية لإجراءات مكافحة تغير المناخ، يليها الديمقراطية وسيادة القانون (37%)، ثم مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي (33%).

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، جاءت الصحة العامة في المرتبة الأولى للقضايا المهمة بالنسبة للأوروبيين (42%)، تليها مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي (40%)، ثم مكافحة تغير المناخ (39%).

شمل الاستطلاع 26 ألفا و510 مواطنين في كافة الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد الأوروبي، من بينهم 1516 مواطنا ألمانيا.