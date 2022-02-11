قال وزير الطاقة البريطاني جريج هاندز إن نحو النصف من عشر خطط لتنمية حقول نفط وغاز تنتظر الموافقة الرسمية، أصبحت بالفعل جزءا من خطط بريطانيا طويلة المدى لتحقيق الحياد الكربوني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات هاندز جاءت أثناء رده على أسئلة أعضاء البرلمان بعد نشر صحيفة ديلي تيليجراف تقريرا في وقت سابق من الأسبوع الحالي يقول إن خطط تنمية حقول النفط والغاز ستحصل على الموافقات الحكومية خلال العام الحالي.

وقال هاندز "هذه ليست حقولا جديدة... إنها موضوعة في الحساب بالفعل ضمن استراتيجيتنا للوصول إلى صفر انبعاثات ومن حصص الانبعاثات الكربونية لدينا".

ورفض هاندز أقوال المنظمات البيئية والسياسيين المعارضين بأن استخراج الوقود الأحفوري من المشروعات المقترحة سيعرض التزام الحكومة بالوصول إلى ما يسمى بصفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 للخطر.

وفي انتصار للمنظمات البيئية انسحبت شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل من مشروع حقل النفط المثير للجدل كامبو في كانون الأول/ديسمبر الماضي وقال رئيسها التنفيذي إنه لم يعد مقبولا ضخ أموال هناك.