أظهر تقرير اقتصادي تحسن ثقة المستهلكين في كندا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وارتفع مؤشر بلومبرج نانوس الكندي خلال الأسبوع الماضي إلى 59ر58 نقطة مقابل 77ر56 نقطة خلال الأسبوع السابق عليه. ويصدر المؤشر بالتعاون بين معهد نانوس للأبحاث ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب المسح الأسبوعي، يرى 45% من المستهلكين أن الاقتصاد الكندي سيكون أسوأ خلال الشهور الستة المقبلة، في حين يتوقع 64% من المستهلكين ارتفاع أسعار المساكن خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن المؤشر يعتمد على استطلاع رأي 1000 كندي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى أن نسبة الذين يرون أحوال الاقتصاد إيجابية تفوق نسبة الذين يرونها سلبية.