قررت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية زيادة الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي تدفعه لموظفيها بأكثر من الضعف ليصل إلى 350 ألف دولار ، ارتفاعا من 160 ألف دولار.

وقالت الشركة لموظفيها في مذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء: "لقد كان العام الماضي عاما تنافسيا بشكل خاص في سوق العمل، ومن خلال إجراء تحليل شامل للعديد من الخيارات، ودراسة اقتصاديات عملنا والحاجة إلى أن نظل منافسين على جذب والاحتفاظ بالمواهب الكبيرة، قررنا ادخال زيادات كبيرة على مستويات التعويض لدينا أكثر مما نفعل في أي عام عادي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أمازون قولها إنها ستزيد مدى التعويضات لمعظم الوظائف في العالم وستقوم بتغيير توقيت جوائز لأسهم لتتلاءم مع الترقيات.

وكانت أمازون مثل معظم الشركات الكبرى تكافح مؤخرا للتعاقد مع موظفين جدد والاحتفاظ بموظفيها. وقد اعتمدت الشركة لفترة طويلة على جوائز الأسهم، حيث راهنت على أنها يمكن أن تجذب الموظفين على تولي مناصب بالشركة رغم أن الراتب الأساسي منخفض.

إلا أن أسهم الشركة تراجعت في عام 2021، حيث ربحت 4ر2 % فقط، بينما قفز مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 27% مما أدى إلى فقدان هذه الاستراتيجية لجاذبيتها.