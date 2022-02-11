من المقرر أن يجري تسليم رفات بشرية من عدة متاحف وجامعات في ألمانيا والنمسا إلى ولاية هاواي الأمريكية هذا الأسبوع.

وتأتي الجماجم والعظام من مقتنيات متحف ما قبل التاريخ وفجر التاريخ في برلين، ومتحف ما وراء البحار في بريمن، فضلا عن جامعات في جوتنجن وينا ومتحف التاريخ الطبيعي في فيينا.

وكانت هاواي قد طلبت إعادة الجماجم في عام .2019

وقالت وزيرة الدولة للثقافة كلوديا روث: "إن الرفات البشرية من السياقات الاستعمارية ليس لها مكان فى متاحفنا وجامعاتنا، ويجب أن تكون عودتها اولوية " .

وقالت إن التاريخ الاستعماري ترك العديد من الجروح. وأضافت: "يجب أن نقوم بدورنا لضمان إمكانية التئام هذه الجراح، من خلال الرد، وإعادة التقييم والمواجهة المستمرة مع ماضينا الاستعماري، ومن خلال تبادل ثقافي دولي أكبر".