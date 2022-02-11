أظهر تقرير اقتصادي استقرار معدل الزيادة السنوية لأسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في حين سجلت الأسعار أقل زيادة شهرية خلال سبعة أشهر.

وذكر بنك هاليفاكس للتمويل العقاري التابع لمجموعة لويدز بنك المصرفية البريطانية أن مؤشر أسعار المساكن ارتفع خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 7ر9% سنويا وهي نفس نسبة الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه زادت الأسعار خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، وهي أقل زيادة شهرية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي. كانت الأسعار قد زادت خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 1ر1% شهريا.

وبلغ متوسط سعر المسكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي مستوى قياسي جديد قدره 276759 جنيه إسترليني مقابل 275996 جنيه إسترليني خلال الشهر السابق.

من ناحيته قال روسل جالي المدير الإداري لبنك هاليفاكس "في أعقاب ذروة نشاط سوق المساكن في 2021، عاد حجم التعاملات إلى مستويات أكثر طبيعية ... مازالت القدرة على شراء المساكن في بريطانيا عند مستوياتها المنخفضة تاريخية نظرا لارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من ارتفاع الأجور ".