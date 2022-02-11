اعتمدت المفوضية برنامج عمل 2022 لمجلس الابتكار الأوروبي، بما يفتح فرصا تمويلية تزيد قيمتها على 1.7 مليار يورو في عام 2022 للمبتكرين المبتدئين، لتوسيع نطاق أعمالهم وخلق أسواق جديدة، على سبيل المثال في الحوسبة الكمومية والجيل الجديد من البطاريات والعلاج الجيني.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي، أن برنامج "هورايزون يوروب" أُطلق في مارس 2021 بميزانية إجمالية بلغت حتى الآن أكثر من 10 مليارات يورو بين عامي 2021 و 2027.

وقالت ماريا جابرييل، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: إن برنامج العمل لهذا العام مدعوم بأكبر تمويل سنوي على الإطلاق لأصحاب المشاريع والباحثين ذوي الرؤية، بالإضافة إلى تدابير جديدة لدعم المبتكرات والمقاييس.. وتلتزم أوروبا بدعم الابتكار والتقنيات الجديدة.

وأضافت جابرييل أن برنامج عمل 2022 لمجلس الابتكار الأوروبي (EIC) يحتوي على عدة عناصر جديدة، تبسط عملية التقديم وتساهم في سياسات الاتحاد الأوروبي.. كما أن البرنامج التوسعي الجديد لمجلس الابتكار الأوروبي "EIC Scale-Up 100" دعم بالفعل أكثر من 2600 شركة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة في الماضي منذ عام 2018.