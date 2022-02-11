أعلن معهد بحوث الآثار الثقافية وعلوم الآثار بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين اكتشاف أطلال ممر سفلي يرجع إلى ما قبل التاريخ بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الممر السفلي يقع في موقع مدينة حجرية قديمة بمحافظة (تشينغشويخه) الحالية في منغوليا الداخلية، حيث اكتُشف معه أكثر من 20 طللا، بما فيها بوابات للمدينة وأسوار وأسس للمباني ومقابر وقطع من اليشم وفخار وأدوات من العظام.

وينتمي موقع المدينة الحجرية القديمة، الذي تبلغ مساحتها حوالي 1.38 مليون متر مربع، إلى ثقافة لونغشان، وهي حضارة تعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث في الروافد الوسطى والدنيا للنهر الأصفر.

ويقع الممر الطويل والضيق على عمق 5 إلى 6 أمتار تحت الأرض، حيث يبلغ عرضه من متر إلى 3 أمتار، وارتفاعه مترين، ويربط الممر المدينة القديمة من الداخل والخارج وخندقيها.

وتم العثور على آثار معالجة الأدوات أثناء التنقيب، حيث تعرّض سطحها المدوس للتلف جزئيا بنيران، ما أظهر ألوانا حمراء زاهية.

وقال الباحثون إن هذه الاكتشافات تتسم بقيمة هامة للدراسات الثقافية لعصور ما قبل التاريخ وأصول الحضارة في المناطق الشمالية بالصين.