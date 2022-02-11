قالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا إن معدل البطالة انخفض خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 3ر2% في كانون الثاني/يناير مقارنة بـ4ر2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبلغ معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية 6ر2%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 7ر2%.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين بواقع 540 شخصا ليصل إلى 122 ألفا و268 شخصا في كانون الثاني/يناير الماضي. وسجل معدل البطالة بين الشباب ممن يبلغون من العمر 15 و 24 عاما 0ر2% الشهر الماضي.