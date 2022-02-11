أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي الصادرة تراجع الناتج الصناعي لجمهورية التشيك خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي تراجع خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر2% سنويا بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 6ر1% سنويا.

وتراجع ناتج قطاع التصنيع خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 2ر2% سنويا بعد نموه بنسبة 1ر1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وتراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 9ر0% خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين زاد ناتج قطاع المرافق بنسبة 8ر4% خلال الشهر نفسه.

وعلى أساس شهري، سجل الناتج الصناعي تراجعا بنسبة 9ر2% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء التشيكي نمو ناتج قطاع التشييد خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 1ر8% سنويا وبنسبة 8ر1% شهريا.

وسجل الناتج الصناعي التشيكي خلال العام الماضي ككل نموا بمعدل 4ر6% سنويا.