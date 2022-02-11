أعربت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "البحث عن علا"، المعروض على نتفليكس واصفة المسلسل بـ"الأجمل".

وقالت دينا - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام) - "أنا سعيدة جدا بمشاركتي في المسلسل مع أجمل ناس هند صبري، وندى موسى ومحمود الليثي والمخرج المبدع هادي الباجوري"، مضيفة: "ألف مبروك نجاح المسلسل".

ويناقش المسلسل المكوّن من 6 حلقات، في إطار درامي كوميدي مواضيع مهمة ومتنوعة؛ مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، وخالد النبوي.

والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، ومن إخراج هادي الباجوري.