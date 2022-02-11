ذكر تقرير أنه لن يتعين على الحاضرين لحفل جوائز الأوسكار الرابع والتسعين الشهر المقبل تقديم ما يثبت حصولهم على لقاح مضاد لكوفيد19- من عدمه.

ووفقا لصحيفة هوليود ريبورتر، تعتزم أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة، التي تستضيف الأوسكار، طلب نتيجة "بي سي آر" سلبية أو اختبار مستضد سريع سلبي في يوم الفعالية.

ولم يتم الرد على الفور اليوم الخميس من جانب ممثلي أكاديمية الأفلام على طلب "لوس أنجليس تايمز" للتعليق.

ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار في 27 آذار/ مارس، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب قفزة الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. كما ستعود مراسم الحفل إلى موقعه المعتاد بمسرح دولبي في هوليود، لتترك يونيون ستيشان بوسط مدينة لوس أنجليس حيث عقد العرض العام الماضي في خضم متطلبات اختبار صارمة لكوفيد - 19 .