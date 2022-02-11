أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعى العربي، دعمه لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض تحت شعار (حقبة التغيير : المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، ودعا الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة في استضافة المعرض.

جاء ذلك في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة الوزارية (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية)، وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة للقمة التنموية وموافاة الدول الأعضاء بالمستجدات.

ورحب المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت بمدينة بيروت عام 2019.

كما دعا المجلس، في قراراته الختامية، اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملحق تسهيل التجارة الحرة العربية الكبرى الانتهاء من إعداد هذا الملحق حتى يتسنى عرضه على الدورة القادمة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدول الأعضاء، الإسراع في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية اللازمة لإصدار وتبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا والمضي قدمًا في هذا الشأن.

كما حث المجلس، الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي لتسريع دخولها حيز التنفيذ، وطلب المجلس من الأمانة العامة دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة الخبراء القانونيين من الدول العربية لأخذ كافة ملاحظاتهم على المسودة الأولى من مشروع اتفاقية الاستثمار العربي الجديدة تمهيدًا لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

ووجه المجلس الشكر إلى دولة ليبيا على استضافتها لأعمال الدورة رقم (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (طرابلس 28-29 نوفمبر الماضي)، كما وجه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ووجه الشكر إلى دولة فلسطين على مقترحها إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشئون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية النابع من التزامها بمنظومة العمل العربي المشترك ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية إلى الاستفادة من المذكرة التفسيرية المقدمة من دولة فلسطين.

وجدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التأكيد على منظمة المرأة العربية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن تعديل أنظمتها بما يؤكد أنها منظمة عربية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية وتخضع لإشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتكليفها بتقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتة القادمة (110) عن الإجراءات المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة.