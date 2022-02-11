رفضت محكمة إيطالية اشتراط والدي طفل /سنتين/ نقل دم لنجلهما من متبرعين غير ملقحين ضد فيروس كورونا فقط خلال خضوعه لجراحة قلب.

وقضت محكمة الأحداث بالسماح بسير العملية المخطط لها في أحد مستشفيات بولونيا، على أن تتولى هيئة الخدمات الاجتماعية حضانة الطفل مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية

وقضت محكمة في مودينا لصالح المستشفى أمس الأول الثلاثاء، وخلصت في القضية التي أثارت اهتمام الرأى العام إلى أن والدى الطفل لا يحق لهما إرشاد الأطباء لنقل دم من شخص غير ملقح لابنهما.

ورفض القاضي اعتراضات الوالدين بعدما خلص إلى أن الدم الذي وفره المستشفى الواقع في بولونيا يضمن السلامة التامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا".

وقال والدا الطفل إنهما قلقان من نقل دم لشخص ملقح إلى نجلهما لأسباب دينية.

ولم يتمكن طاقم مركز بولونيا لنقل الدم من إقناع والدى الطفل بقبول دم متبرع ملقح، وأرسلا قائمة للمستشفى تضم نحو 40 متبرعا بالدم من غير الملقحين.