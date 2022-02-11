استأنفت الفنانة يسرا، تصوير أحداث دورها بمسلسلها الجديد "أحلام سعيدة"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد تعافيها من فيروس "كورونا".

ويواصل المخرج عمرو عرفة حاليًا تصوير أحداث المسلسل بشكل مكثف في الديكورات الخاصة بالعمل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انتهى حتى الآن من تصوير 25% من المشاهد.

المسلسل بطولة يسرا، غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة آخرى من النجوم، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل "سرايا عابدين".

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازي، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.