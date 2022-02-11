أعلن تطبيق إنستجرام طرح مجموعة من الميزات الجديدة للتسهيل على المستخدمين في إزالة المنشورات والتعليقات والأنشطة الأخرى من المنصة، كجزء من مبادرات يوم الإنترنت الآمن.

وبحسب تغريدة نشرها "إنستجرام" على تويتر، يمكن للمستخدمين الآن حذف التعليقات والمنشورات بشكل مُجمّع، ومراجعة التفاعلات السابقة على حساباتهم، والبحث عن المحتوى حسب التاريخ.

وبحسب موقع "جادجتس 360" التقني، يتيح الطرح الحالي أيضًا للمستخدمين العثور على المحتوى المؤرشف أو المحذوف مؤخرًا، والاطلاع على سجل البحث، وعرض الروابط التي زارها المستخدم، بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي أمضاه على النظام الأساسي، وتنزيل المعلومات.. وتزيل هذه الميزات المتاعب المتمثلة في الاضطرار إلى التفاعل اليدوي في كل مشاركة على حده لاتخاذ إجراء.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من قسم جديد في ملف تعريف المستخدم يسمى Your Activity (نشاطك)، وتُضاف هذه الميزة إلى Take a Break (خُذ استراحة) التي طرحها التطبيق في وقت سابق من هذا الشهر.