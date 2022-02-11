لم الذهاب لمتجر مزدحم للعب البلاي ستيشن عندما يمكنك أن تفعل ذلك وأنت مرتاح في سيارتك الخاصة في منطقة جديدة للألعاب في مدينة بورسعيد المصرية على القناة.

الوالدان مع أبنائهم والشبان وأصدقاؤهم يمكنهم ببساطة قيادة السيارات حتى تتوقف أمام شاشة مثبتة على الجدار والبدء في اللعب من مكانهم.

يروي أحمد سالم مؤسس المشروع كيف وردت له الفكرة وما ساعده على تنفيذها ويقول "أنا جاتلي فكرة إن أنا عايز ألعب بلاي ستيشن وأنا في العربية. قعدت مع أصحابي.. يمكن هما أصحاب عشرة العمر. من هنا بدأ الموضوع يتبني. كل واحد فيهم، هما كلهم مهندسين، كل واحد فيهم في مجاله طلع لي أحسن ما فيه.. يمكن الديزاين (التصميم) وهانعمل إيه. إزاي نحمي نفسنا من المطر إزاي نحمي نفسنا من كل الكلام ده. كان المهندس عمر يتكلم فيه.. سواء اتصالات وسيستم المكان كله المهندس عبد الرحمن سواء جيمنج أو أي حاجه المهندس زياد.. الناس كلها كل واحد طلع بفكرة، قومنا المكان".

وسواء كنت في مقعد السائق أو الركاب فأدوات اللعب في يدك مما حول هذا المكان لطريقة محبوبة لقضاء وقت الفراغ في المدينة.

وصمم سالم وأقرب أصدقائه هذه الفكرة بالكامل والتي أصبحت تحمل اسم (بلاي ثرو) على غرار القيادة وتلقي الخدمة من المطاعم. وفتح المكان أبوابه للجمهور الشهر الماضي في محاولة لاجتذاب من يتزاحمون في العادة على محلات الألعاب الأخرى ويزورونها بشكل متكرر.

ونظام عمل المكان هو التأجير بالساعة مقابل 50 جنيها مصريا (3.18 دولار) وتستقبل (بلاي ثرو) 30 سيارة تقريبا في اليوم منذ الافتتاح وهو أفضل كثيرا مما توقعه سالم الذي كان قلقا من أنها ستكون مغامرة أعمال خاسرة.