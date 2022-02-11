حذر فريق من الباحثين الكنديين من أن الاحتباس الحراري سيؤدى إلى فصول صيف أطول وأكثر حرارة ، وهو ما سيضطر معه الإنسان زيادة إستهلاك تكييف الهواء كحلا فعالا للهروب من سخونة الجو .

فقد توصل الياحثون الكنديون ، جامعة أوتاواه،إلى أن تغير المناخ يمكن ان يدفع بالكثيرين إلى إقتناء المزيد من أجهزة التكييف قد تتجاوز قدرة إنتاج الكهرباء فى البلاد فى غضون عقد من الزمن .. وأوضحوا فى سياق النتائج المتوصل إليها ، ونشرت في عدد فبراير من دورية " مستقبل الأرض" العلمية ، أن ذلك قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال موجات الحر الصيفية ، مما يعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر .. وحذرت "سوزان بنز"، أستاذ الجغرافيا والمناخ فى جامعة "دالهوزى" فى كندا، فى بيان صحفى :" من أن النتائج تعد تحذيرا واضحا لنا جميعًا بأننا لا نستطيع الإستمرار في فعل ما نقوم به أو أن نظام الطاقة لدينا سوف ينهار في العقود القليلة القادمة ، وذلك ببساطة بسبب تكييف الهواء في فصل الصيف" .

وقال الباحثون إن المناخ العالمي من المتوقع أن يتجاوز ( 1.5 ) درجة مئوية - ( 2.7 ) درجة فهرنهايت - من الإحترار بحلول أوائل 2030 ، مما قد يدفع الطلب على تكييف الهواء الصيفي في الولايات المتحدة إلى الإرتفاع مابين 8 - 13 % .. نتيجة لذلك ، يمكن أن تواجه الأسر الكندية المنتمية للطبقة المتوسطة ما يصل إلى ثمانية أيام بدون مكيف خلال فصل الصيف ، لكن تلك الموجودة في بعض ولايات الغرب الأوسط يمكن أن يكون لديها ( 12 ) يومًا بدون مكيف .. هذا ، وتشير التوقعات إلى ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم فعل شيء لتوسيع إنتاج الكهرباء وزيادة الكفاءة واتخاذ خطوات لمكافحة تغير المناخ .. كما أشار الباحثون إلى أن الدراسة ركزت فقط على تأثيرات تغير المناخ ، ولم تأخذ في الاعتبار الزيادات السكانية المحتملة أو التغيرات في الثروة أو السلوك أو العوامل الأخرى التي تؤثر على الطلب على تكييف الهواء .