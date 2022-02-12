تقدم شركة "آبل" ميزة جديدة تسمح للشركات بقبول بطاقات الائتمان والمدفوعات الرقمية بنقرة واحدة فقط على أجهزة آيفون الخاصة بها، متجاوزة أنظمة الأجهزة.

وقالت شركة آبل - في بيان - إنَّ الميزة التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ستستخدم تقنية الاتصالات الميدانية القريبة (NFC) لإجراء جميع أنواع المدفوعات، بما في ذلك بين أجهزة آيفون نفسها.

وأضاف العملاق التكنولوجي أن المعلومات الخاصة بما تم شراؤه أو من يشتريه ستظل مخفية حتى عن الشركة نفسها، مشددًا على ميزة خصوصية الخدمات.

وكشفت الشركة أن خدمات "شوبيفاي بوينت" و"فاينتك سترايب" ستكون أول من يقدم ميزة Tap-to-Pay، أو "انقر للدفع"، لعملاء الأعمال في ربيع عام 2022 في الولايات المتحدة.