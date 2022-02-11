مفرح الشمري



أعلنت ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لـمنصة VO وهي أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة، أنها بصدد إنتاج أكبر عمل درامي تلفزيوني يوثق مسيرة عالم الفلك الكويتي الراحل الدكتور صالح العجيري.

واتخذت الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الضخم في الفترة السابقة بعد إجراء العديد من البحوث والدراسات، وتمّت مراجعة كافة المعلومات من قبل كوادر متخصصة في مجالات التوثيق ومن الكتابة الدرامية التلفزيونية بهدف تقديم عمل فني يليق باسم هذا العالم الجليل.

وأكدت العيار ان هذا العمل سيبصر النور في الفترة القصيرة المقبلة، حيث سيتم بناء الديكورات الخاصة التي ستعود بالمشاهد إلى مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وأضافت: "إن رحيل العالم الفلكي القدير، الدكتور صالح العجيري، يعتبر خسارة كبيرة للكويت وعزاؤنا ان بصماته ستظل حاضرة للأجيال المقبلة وسوف يستفيد منها شباب الكويت في كل زمان"، مشيرةً إلى أن ما حققه العجيري يمثل نموذجا متفردا للعطاء والانجاز ساهم في رفع اسم الكويت عاليا كمركز متوهج للعلوم والإبداع .