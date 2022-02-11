بيروت ـ يوسف دياب



دق نادي القضاة في لبنان ناقوس الخطر، وأطلق موقفا تحذيريا، أعلن فيه «الاعتكاف التحذيري الشامل عن جميع القضايا لمدة أسبوع كامل، كخطوة أولية تمهيدا لخطوات لاحقة أشد قساوة».



وأكد أنه اتخذ هذا القرار «بعدما أصبحت المعاناة سمة شعب شاء مسؤولوه تجريده من حقوقه الانسانية الأساسية، وفي ظل الاسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلة». واللافت أن المقاطعة الشاملة لا تستثني هذه المرة الملفات الملحة، والبت بقضايا موقوفين.



ورفض نادي القضاة في بيان أصدره أمس «اللامبالاة التي أدت الى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه، وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر الى أدنى مقومات العمل ومكانا سائغا لانتهاك حرمة العدالة، واحتراما لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته».



ودعا السلطة السياسية إلى تنفيذ مطالب القضاة، التي تقوم على إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح، لا سيما وجوب تضمينه انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الاعلى دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم.



وشدد النادي على «محاسبة كل قاض مولج بأعمال الملاحقة والادعاء، تعمد التغاضي عن القيام بمهامه اما قصدا او ارتهانا أو محاباة، وأودى باستنكافه عن احقاق الحق إلى ما آلت اليه الامور على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة»، مشددا على «تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلك بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها». وطالب النادي بـ«تأمين آلية جدية تضمن الحد الادنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن اصبح المؤتمن على تحقيق العدالة فاقدا هو نفسه لها». وختم نادي القضاة بيانه بالقول «يقع على القوى السياسية مجتمعة موجب تحمل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمل نتائج سوء وفساد ادارتها لها».