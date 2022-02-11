أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،، أن الضربات الإسرائيلية لأهداف في سورية انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.



وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: «تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضافت «إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية. ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلبا على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد».



وشددت المتحدثة على أن روسيا تعارض بثبات وحزم تحول سورية إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة. وختمت زاخاروفا: «نحث الجانب الإسرائيلي مجددا على الامتناع عن مثل هذه الأعمال العنيفة».