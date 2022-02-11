وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في ساقه فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق في جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين بالضرب ما أدى إلى نقل أحدهم إلى مستشفى».



وفي بيت دجن، أصيب مواطنون فلسطينيون بالرصاص المطاطي، من ضمنهم صحافي ومسعفان، فيما أصيب آخرون، وبينهم صحافيون أيضا، بالاختناق.



وفي محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، بينهم طفل عمره 13 عاما، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.



وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من المنطقة الجنوبية بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



في هذه الاثناء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لن يستمر» ويجب العمل بكثافة من أجل «إيجاد أفق سياسي حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين».



جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير الصفدي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع ناقش خلاله الجانبان الأوضاع الإقليمية وعلاقات التعاون الثنائي.



وقال الصفدي إنه ناقش مع بيربوك قضايا المنطقة خاصة القضية الفلسطينية مضيفا أننا «نتفق» مع ألمانيا على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام الشامل والعادل، مشيدا بالدعم الألماني لحل الدولتين.



وبهذا الخصوص أشار الصفدي إلى أن الأردن يؤكد أن «الوضع الراهن لن يستمر ويجب العمل مكثفا لإيجاد أفق سياسي حقيقي للعودة الى مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل» مؤكدا ضرورة «وقف كل الخطوات اللاشرعية التي تقوض هذا الحل».



وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط قالت بيربوك إن «الطريق طويل ووعر للوصول إلى سلام وكل خطوة مهما كانت صغيرة فهي مهمة للوصول إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».