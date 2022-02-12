قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس إن «المرحلة الحادة» من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال السنة الحالية في حال تطعيم 70% من سكان العالم.

وأوضح خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا «نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو المقبلين».



في الغضون، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الخاضعة لـ(شهادة التطعيم) الخاصة بڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ابتداء من الـ28 من فبراير الجاري.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحكومة تتوجه لتخفيف القيود المرتبطة بجائحة (كورونا) في ضوء «التطور الإيجابي» للوضع الصحي في البلاد خلال الأربعة أسابيع الماضية.



وأوضح البيان أن الكمامات ستظل إلزامية في وسائل النقل العامة والأماكن المغلقة غير الخاضعة لـ(شهادة التطعيم).



وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن في يناير الماضي عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من الثاني من فبراير الجاري.