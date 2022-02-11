قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران «لم تعقد أبدا أي آمال» على المحادثات النووية في ڤيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف رئيسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979 «نعلق آمالنا على بلادنا.. شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، ولم نعقد الآمال يوما على ڤيينا أو نيويورك».



وأضاف رئيسي، الذي أدى انتخابه في يونيو الماضي إلى توقف المحادثات لخمسة أشهر، أن إيران ستعتمد على إمكانات اقتصادها المحلية بدلا من انتظار الدعم من الخارج ومن المحادثات النووية مع القوى العالمية.



وتابع «نسعى في سياستنا الخارجية إلى علاقات متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لدول الجوار».



وللعام الثاني احتفل الإيرانيون بذكرى الثورة بمواكب سيارات في الشوارع بدلا من السير على الأقدام كالعادة، وذلك في ظل إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19.



وبث التلفزيون الرسمي مقاطع على الهواء مباشرة لسيارات ودراجات نارية تتحرك في شوارع عشرات المدن والبلدات.



في غضون ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في ڤيينا ميخائيل أوليانوف إن فرق العمل الفنية الثلاث تعقد اجتماعات مكثفة في قصر (كوبرغ) بالعاصمة النمساوية في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات ڤيينا النووية.



وأوضح أوليانوف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) أن مجموعات العمل الثلاث تشمل الفرق المعنية بملفات رفع العقوبات والقضايا النووية والتسلسل الزمني لتنفيذ الالتزامات وفقا للاتفاق النووي مع إيران.



وذكر أن الاجتماعات يشارك فيها خبراء فنيون يمثلون مجموعة (4 + 1) التي تضم في عضويتها كلا من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا إلى جانب خبراء من إيران وذلك بهدف معالجة القضايا العالقة المتبقية في إطار المفاوضات النووية في ڤيينا.



وكانت الجولة الثامنة من مفاوضات ڤيينا النووية قد جرى استئنافها الاثنين الماضي بعد توقف دام عشرة أيام وسط تفاؤل حذر بقرب اختتامها حيث ينكب الخبراء على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع وثيقة ختامية مشتركة من حوالي عشرين صفحة.