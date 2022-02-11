قواتنا في أوروبا قد يتغير وضعها وهي لمساعدة حلف الأطلسي وليس أوكرانيا أو محاربة روسيا

الغزو قد يتم دون انتظار انتهاء اولمبياد بكين الشتوية

الرئيس بايدن سيتصل ببوتين لثنيه عن غزو أوكرانيا

لا نقول أن الرئيس الروسي اتخذ قراراً نهائيا بالغزو



اكدت الولايات المتحدة ان هناك "احتمالاً فعلياً جداً" لحصول غزو روسي لأوكرانيا، حيث لدى موسكو الان قوات ، ولكن ذلك لا يعني ان الرئيس فلاديمير بوتين اتّخذ قراره النهائي في هذا الصدد.



وقال مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان للصحافيين "لسنا نقول ان قرارا تم اتخاذه، ان قرارا نهائيا اتخذه الرئيس بوتين" في شأن الغزو، مشيرا الى ان الرئيس جو بايدن سيتصل ببوتين لثنيه عن قرار غزو اوكرانيا.



واضاف أن الولايات المتحدة ترى أن هجوماً روسياً محتملاً على أوكرانيا والذي تعتبره وشيكاً سيبدأ بقصف جوي وقد يتضمّن "هجوماً سريعاً" على العاصمة كييف.



ولفت الى أن غزوا روسيا لاوكرانيا قد "يحصل في أي وقت"، وحتى قبل انتهاء اولمبياد بكين الشتوي المقرر في 20 الجاري.



وتابع "لا نزال نرى مؤشرات تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة الى الحدود الاوكرانية".



ودعا ساليفان الأميركيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد "في غضون 24 إلى 48 ساعة".



وشدد على أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف "لافتة" في مواجهة روسيا محذرا موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو اوكرانيا.



وأكد "مهما حصل فإن الغرب موحد اكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة وقد تعزز حلف شمال الأطلسي"، مشيرا الى ان القوات الاميركية في اوروبا الشرقية لدعم وتعزيز حلف الاطلسي وليس اوكرانيا او محاربة روسيا، منوها ان وضع "قواتنا في اوروبا قد يتغير".



وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت على موقعها الالكتروني ان الرئيس بوتين اتخذ اوامر بغزو اوكرانيا.