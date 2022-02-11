قال أربعة مسؤولين اميركيين ل"رويترز " إن الولايات المتحدة سترسل 3000 جندي إضافيين إلى پولندا خلال الأيام القادمة في مسعى لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي أجرت فيه روسيا تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود بعد حشد قواتها على حدود أوكرانيا.



وأظهرت صور أقمار صناعية تجارية نشرتها شركة خاصة أميركية حشودا عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

وقال المسؤولون الأميركيون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن القوات الأميركية التي ستُنشر في پولندا ستكون من الفرقة 82 المحمولة جوا وليس من القوات الأميركية في أوروبا.



ووصف أحد المسؤولين الأربعة نشر هذه القوات بأنه مهم.



وستضاف هذه القوات إلى القوات المتأهبة بالفعل للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة وقوامها 8500 جندي وكذلك ما يقرب من 3000 جندي قالت الإدارة الأميركية في وقت سابق من فبراير الجاري إنها ستنشرهم في پولندا ورومانيا.