أطلقت الولايات المتحدة الاميركية تحذيرات على لسان كبار مسئوليها بشأن غزو روسي "في أي وقت" لأوكرانيا، مستندة في ذلك إلى معلومات وتقديرات اجهزة الاستخبارات، والتحركات العسكرية الروسية قرب الحدود مع اوكرانيا، فيما اتهمت موسكو الدول الغربية، بنشر "أكاذيب" ، بمساعدة وسائل الإعلام، بشأن خطة روسية لغزو كييف من اجل تشتيت الانتباه عن "أعمالها العدوانية".

وتعد هذه هي أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.



وتحدثت واشنطن عن أن "قرار" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن غزو أوكرانيا "قد اتخذ" لكنها قالت ان ذلك لا يعني انه قرارا نهائيا، وان الهجوم ربما يكون في 15 فبراير الجاري، اي يوم الثلاثاء المقبل، وعزز من مستوى المخاوف من غزو روسي وشيك لاوكرانيا، حديث واشنطن عن سيناريو هذا الغزو خاصة بدايته، واعلان عن انها سترسل 3000 جندي اضافي الى شرق اوروبا.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان من احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا قبل انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المقرر اختتامها في 20 فبراير الجاري.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لا نزال نرى بوادر تصعيد روسي بما في ذلك وصول القوات الآن إلى الحدود" مجددا التأكيد على اعتقاد الولايات المتحدة أن الغزو الروسي لأوكرانيا "قد يحدث في أي وقت إذا قرر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين (إصدار) الأمر بهذا الشأن".



وأعرب عن توقعه أن "يتواصل" الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس بوتين إلا أنه قال إنه لا يمتلك معلومات يعلنها بشأن اتخاذ قرار بإجراء الاتصال أو موعده "في الوقت الحالي".

وامتنع عن الخوض بتفاصيل "المعلومات الاستخباراتية" الموجودة لدى الإدارة الأمريكية إلا أنه أكد على رغبته بالوضوح بشأن أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ خلال الأولمبياد الشتوي على الرغم من الكثير من التكهنات بأن ذلك لن يحدث إلا بعد ذلك".

وأضاف "كما قلنا من قبل نحن جاهزون في كلتا الحالتين وعلى استعداد لمواصلة الدبلوماسية" كما حث جميع الأمريكيين الذين لا يزالون في أوكرانيا على "المغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة".

وأضاف "من الواضح أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل ولا نعرف بالضبط ما الذي سيحدث لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفي والتهديد الآن فوري بما فيه الكفاية".



ورأى أن هناك "احتمالا واضحا للغاية أن روسيا ستتحرك عسكريا" مشيرا إلى أنه "إذا نظرت إلى ترتيب القوات في كل من بيلاروسيا وروسيا على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية من الشمال ومن الشرق فإن الروس في وضع يسمح لهم بشن عمل عسكري كبير في أوكرانيا في أي وقت".

واعتبر أنه "لهذا السبب نعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتواصل مع حلفائنا وشركائنا والأوكرانيين والمواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون موجودين هناك".



وأكد أن "أسرع طريقة لتهدئة هذا الوضع لجميع المعنيين هي أن تختار روسيا عدم تصعيد حشدها للقوات".

وكشف عن أن الولايات المتحدة "تستجيب لزيادة الضغط العسكري (الروسي) النشط والمستمر على أوكرانيا على قدم وساق مع الحلفاء والشركاء وفي الوقت نفسه نميل للغاية للمضي قدما في الانخراط بالدبلوماسية لمعالجة المخاوف المتبادلة بين روسيا والأوروبيين والولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بأمن أوروبا".

سيناريو بداية الغزو وانتشار عسكري جديد

وقال سوليفان إن الغزو الروسي لاوكرانيا سيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف و ربما اجتياح مدنا كبرى اخرى.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة سترسل 3000 جندي إضافيين إلى بولندا خلال الأيام القادمة في مسعى لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وستضاف هذه القوات إلى القوات المتأهبة بالقعل للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة وقوامها 8500 جندي وكذلك ما يقرب من 3000 جندي قالت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من فبراير الجاري إنها ستنشرهم في بولندا ورومانيا.



وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ هؤلاء الجنود الذين يتمركزون حالياً في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية كانوا قد وُضعوا في نهاية يناير الفائت في حال تأهّب بطلب من الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى أنّهم سيغادرون قاعدتهم "في الأيام المقبلة" على أن يصلوا إلى بولندا "قريبا جدا".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية ونشرتها شركة أمريكية خاصة عمليات انتشار جديدة للجيش الروسي في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

كانت روسيا حشدت بالفعل أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، وبدأت قبل ايام مناورات عسكرية مشتركة في روسيا البيضاء المجاورة ومناورات بحرية في البحر الأسود.



وبعد أن أبلغ بايدن شبكة (إن.بي.سي) نيوز بأن "الأوضاع يمكن أن تتدهور بسرعة"، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية لبحث الأزمة مع زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا، فضلا عن قادة حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب الاجتماع عبر الهاتف ومع انتشار القلق والانزعاج، ضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صوته إلى أصوات مجموعة من الدول الأخرى في حث المواطنين على مغادرة أوكرانيا.

ونقل مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن جونسون قوله في الاجتماع إنه خائف على أمن أوروبا، مقرونا بالتأكيد على ضرورة وجود "حزمة ثقيلة من العقوبات الاقتصادية الجاهزة للتطبيق الفوري، إذا اتخذت روسيا القرار المدمر بغزو أوكرانيا".

"عدم احترام"" وحملة إعلامية غير مسبوقة

كانت روسيا قد قالت إن الردود التي أرسلها الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي على مطالبها الأمنية مؤخرا تنم عن "عدم الاحترام".وشددت موسكو، التي تفي اي نية لغزو اوكرانيا، من لهجتهاـ وسيرت 6 اساطيل في البحر الاسود مؤخرا، مما دفع المسئولين الامريكيين الى الاعتقاد بان الازمة الاوكرانية وصلت الى اخر مراحلها الحرجة، بحسب مصدر اميركي مطلع لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول الغربية، بمساعدة وسائل الإعلام، تنشر معلومات كاذبة بالإشارة إلى أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا.

وتابعت إن "المجال الإعلامي العالمي شهد أواخر 2021 مطلع 2022 حملة إعلامية غير مسبوقة من ناحية تنسيقها وإعدادها، الهدف منها إقناع الرأي العام العالمي بأن روسيا تستعد للهجوم على أوكرانيا".

وأشارت إلى أنها جمعت ملفا من "المواد الكاذبة لوسائل الإعلام الغربية التي تعتبر دليلا على إدارة حملة إعلامية منسقة ضد موسكو، تهدف إلى إحباط وتشويه صورة المطالب العادلة لروسيا في الضمانات الأمنية وتبرير المطامع الجيوسياسية الغربية والانتشار العسكري على أراضي أوكرانيا".



وأضافت الخارجية الروسية أن "سلطات الدول الغربية ووسائل الإعلام تآمرت لتأجيج التوترات المفتعلة حول أوكرانيا.

ومع تراكم سحب الأزمة، طلبت اليابان ولاتفيا واستونيا والنرويج وهولندا والاتحاد الاوروبي أيضا من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا. وقالت إسرائيل إنها تجلي أقارب موظفي السفارة.

عضوية "الناتو" وقواته في اوروبا تؤرق روسيا

تنظر روسيا بقلق كبير إلى مساعي جارتها المباشرة اوكرانيا الحثيثة للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" وهو ما تعتبره موسكو "خطا احمر" بالنسبة لامنها القوكية.

كما ان قوات "الناتو" المنتشرة في بولندا ودول البلطيق، جناحه الشرقي الحسّاس استراتيجياً، أحد أبرز المواضيع الخلافية بين موسكو والغرب، إذ اغتنمت روسيا الأزمة الراهنة بينها وبين أوكرانيا لمطالبة الحلف بإعادة النظر في انتشاره العسكري على حدودها الغربية.

وفي الوقت الذي يجد فيه الغرب نفسه في أمام تهديدات متزايدة من جانب روسيا بغزو جارتها الغربية الموالية له، طلبت موسكو من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سلسلة ضمانات أمنية، في مقدّمها تقليص الحضور العسكري الغربي قرب حدودها.

بالمقابل فإنّ دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، وبولندا التي كانت تدور في فلكه، وجميعها تشترك اليوم في حدودها مع روسيا، تطالب حلف شمال الأطلسي بتعزيز حضوره العسكري في المنطقة.

مطالب روسية

في خضمّ المواجهة الراهنة بشأن أوكرانيا حيث حشدت روسيا على حدودها مع جارتها الغربية أكثر من 100 ألف عسكري، قدّمت موسكو إلى الغرب الشهر الماضي وثيقة تضمّنت قائمة مطالب بضمانات أمنية واسعة النطاق. وفي مقدّم تلك المطالب، تعهُّد من الحلف أن لا تنضمّ أوكرانيا إليه أبداً، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلّق بدول البلطيق وبولندا.

وفي مسودّة الوثيقة، أصرّت روسيا على وجوب أن يتعهّد أعضاء الحلف الآخرون "أن لا ينشروا قوات عسكرية وأسلحة" في بولندا ودول البلطيق.

ووفقاً لروسيا فإنّ أي انتشار لعديد أو عتاد تابع للحلف الأطلسي في أيّ من هذه الدول الأربع لا يمكن السماح به إلا "في حالات استثنائية للقضاء على تهديد أمني" وحصراً بعد الحصول على موافقة موسكو.