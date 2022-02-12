التخدير الكلي يحتاج إلى مراكز أو مستشفيات وما يجري الآن داخل بعض العيادات بالكويت ممارسات خاطئة

حنان عبد المعبود

حذر أطباء استشاريون جراحات التجميل مما يقوم به بعض أطباء الجلدية داخل عياداتهم من عمليات شفط الدهون، مشددين انه "مجرّم قانونا" ، ومشيرين إلى أن الإصرار على مخالفة القانون، وإجراء مثل هذه العمليات يعرض حياة المرضى للخطر .

وطالبوا بضرورة إحكام الرقابة من إدارة التراخيص الطبية على مثل هذه الممارسات، ناصحين المرضى بضرورة سؤال الطبيب عن مؤهله ، وهل يجوز له أن يجري مثل هذه العمليات ؟ .

في هذا الإطار أكد استشاري جراحات التجميل وجراحات الرأس والوجه والفكين بوزارة الصحة د. عماد يوسف النجادة، أن طبيب الجلدية لا يسمح له بالقيام بعمليات شفط الدهون مثل جراح التجميل لأن القانون الوزاري 245 / 2017 ، والذي أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور جمال الحربي، وقد حدد فيه التخصصات التي تجري عمليات شفط الدهون، وأين تجرى؟ وكم هي الكميات المسموح بها؟

وأضاف: أما ما يجري الآن داخل الكويت من عمليات شفط دهون داخل بعض العيادات هذا غير مسموح به وفقا للقانون، لا بالتخدير الكلي ، ولا بالتخدير الموضعي، فعمليات التخدير الكلي تحتاج إلى مراكز أو مستشفيات، أما ما يمارس الآن داخل بعض العيادات بالكويت فهو ممارسات خاطئة تحتاج إلى رقابة أكثر من إدارة التراخيص الطبية على بعض أطباء الجلدية الذين يمارسون هذه الممارسات .

وقال النجادة: إننا نقول إن جراح التجميل لابد أن يكون اختصاصيا، والاختصاصي لابد أن يكون قد حصل على الدكتوراه ، فما بالك أطباء الجلدية ، وأغلبهم داخل الكويت من حملة شهادات الماجستير فقط ، فمن ثم لا تجوز مثل هذه الممارسات لأن بها تعريض حياة المرضى للخطر .

وأردف: نحن نرى داخل عيادات الجلدية ما يحدث أنهم يشفطون الدهون بكميات كبيرة ، ويحقنون دهون بكميات كبيرة ، وهذا يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر.

وشدد النجادة : لابد من تشديد الرقابة ، ولكن لدينا في الكويت –مع الأسف- تهاون من المريض في حق نفسه ، وهذا التهاون مصدره السوشيال ميديا ، وعدم التدقيق على المؤهل العلمي للطبيب .

ونصح المرضى المقبلين على مثل هذا النوع من العمليات بالوعي ، وضرورة سؤال الطبيب عن المؤهل العلمي ، ثم يسأل عن هل يحق للطبيب أن يجري مثل هذه العمليات أم لا ؟.

من جهته قال استشاري جراحة الحروق ورئيس رابطة التجميل الكويتية بوزارة الصحة د. هشام بورزق، إن موضوع إجراء أطباء الجلدية لعمليات شفط الدهون يلخص بالآتي أننا لدينا قانون موجود بالجريدة الرسمية "كويت اليوم" ، ومعتمد من وزير الصحة من حوالي 4 سنوات يحدد كل العمليات الجراحية التجميلية ، ومن يستطيع القيام بها في كل تخصص ، وسمح لتخصصات معينة بإجراء بعض الإجراءات التجميلية . وأضاف : الآن من يقوم بتطبيق القانون هو إدارة التراخيص الطبية ، والتعدي على القانون هو أمر وارد في كل العالم ، ولكن ما يحدد هذا الأمر ، ويراقب ويتأكد من إتباع الأطباء لهذه القواعد هو إدارة التراخيص الطبية ، فهو جهاز رقابي من حقه أن يقوم بالتفتيش ، ومن حقه كذلك أن يقوم بالعقاب إذا لزم الأمر.

وذكر بورزق أن الأمر الأهم هو توعية المرضى ، وأتمنى على الجهاز الرقابي أن أن يكون هناك تركيز على توعية المرضى، لأن الإدارة لا تستطيع أن تفتش على كل الناس ، فالأمر مستحيل ، ولكن الإجراء الأسهل والأنفع والأجدى هو توعية المريض .