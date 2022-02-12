باهتمام بالغ ومتابعة ميدانية دقيقة قامت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وكان بمرافقتها مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة م.نادية الشريدة ، وعدد من قيادي البلديه والرئيس التنفذي المستقبل لحاضنات الأعمال أبرار فيصل المسعود بجولة تفقدية لمشروع ( إنجاز هب ) الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تعنى بدعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، للوقوف على آخر المستجدات في هذا المشروع ، ومدى جاهزيته لاستقبال الجمهور بشكل كامل وبنسبة ١٠٠٪؜ .



وخلال الجولة أكدت الفارس بأن هذا المشروع بجهود القائمين عليه سيصبح من الأماكن المهمة المخصصة للشباب ومبادراتهم ، وأصدرت توجيهاتها بتذليل كافة الصعوبات ، وتقديم العون بشتى اشكاله لنرى موقعاً تجارياً بسواعد الشباب الكويتي ذو طابع ترفيهي مميز من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة الجاذبة للجمهور .

كما أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي خلال الجولة التفقدية بأن كل الاحتياجات لهذا المشروع سيتم توفيرها بالسرعة الممكنة ليتسنى للمشغلين تقديم كافة الخدمات التي من شأنها خدمة شريحة كبيرة من المستفيدين و المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتنمية مشاريعهم من خلال الانشطة والورش التدريبية التي تقوم بدفع وتطوير الأفكار للنهوض بمشاريعهم لتتجاوز المتوسطة والصغيرة وتصبح مشاريع كبرى تنافس مثيلاتها على المستوى المحلي والعالمي ، واضاف المنفوحي ان البلدية تقوم حالياً بتنشيط ودعم هذه التجربة وصولاً للهدف المنشود ومن خلال مشروع انجاز هب وسيتم تعميمها على جميع المحافظات باعتبارها ستكون اكبر منفذ لدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لإقامة أنشطتهم.

واصدرت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة توجيهاتها بتوفير كافة الحلول والإمكانيات والنواقص والاساسيات في هذا المشروع ليكون جاهزاً مطلع مارس المقبل ليكون هذا الجهد حاضناً للمبدعين والمبادرين وأصحاب المشاريع بكل اشكالها وليكن ذو طابع وهوية تناسب الأفكار والطموحات التي يسعى لتحقيقها هؤلاء النخبة من الشباب الكويتي الذي ينتظر الفرص لتحقيق ما يصبو له .

كما اكدت الرئيسة التنفيذية لشركة المستقبل لحاضنات الاعمال المشغله لمشروع إنجاز هب أ. ابرار المسعود أن هذه الزيارة التفقدية إن دلت على شيء فإنها تدل على الحرص والاهتمام البالغ من الحكومة لدعم المبادرين من أبناء الكويت وتوفير البيئة الخصبة لمثل هذه المشاريع.

ووجهت المسعود الشكر الجزيل الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على اتاحة الفرص للشباب الكويتي للإبداع والابتكار ولتنمية البلاد من خلال رؤيتهما وايمانهما بسواعد الشباب.

وبدورها ثمنت المسعود هذه الزيارة وقدمت الشكر البالغ للحرص الملموس والجهود الحثيثة من قبل معالي الوزيرة د.رنا الفارس ومدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي لتذليلهم كافة الصعوبات والعراقيل للنهوض بهذا المشروع الداعم للشباب الكويتي في المرتبة الأولى.

واضافت المسعود بأن المشروع سيكون متكامل الاركان في القريب العاجل وتحديداً في شهر مارس المقبل ليكون وجهة ذات طابع وهوية ريادية لكل المبادرين ، وكذلك وجهة ترفيهية مميزة وجاذبة للجمهور ليصبح لدينا مشروعاً متكاملاً واضح المعالم والأهداف.

واختتمت المسعود حديثها بدعوة كافة المجتمع الكويتي بكل اطيافه لزيارة هذا الصرح الحكومي ، والمشاركة بكافة الانشطة والفعاليات التي ستقام في المشروع الضخم ، كما قدمت الدعوة لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ليكونوا جزء لا يتجزأ من هذا المشروع والقائمين عليه.