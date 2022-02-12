قال عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد، إن الكويت فقدت قامة كبيرة من قامات العلم والوطنية والعطاء برحيل المغفور له بإذن الله الدكتور صالح محمد العجيري، مبيناً بأن مسيرة الراحل الكبير امتدت على مدى قرن من الزمن ووصلت علومه وإنجازاته إلى أقاصي الأرض.

وأضاف النائب الحمد بأن الفقيد الكبير ترك للكويت بشكل خاص وللعالم بشكل عام إرثاً علمياً كبيراً وخاصة في علوم الفلك التي ألف فيها العديد من أمهات الكتب بالإضافة إلى مئات الندوات والمحاضرات وغيرها، مشيراً إلى أن عطاء الراحل الكبير لم يتوقف حتى آخر يوم من عمره ليضيف في كل يوم عطاءً جديداً ومتميزاً.



وبين النائب الحمد بأن الراحل الكبير المرحوم بإذن الله الدكتور صالح العجيري من الامثلة العلمية والإنسانية والوطنية التي نادراً ما تتكرر على مستوى الدولة، مؤكداً بأن مثل هذه القامات تصل إلى مستوى الرمز ويصعب التفكير بها كشخصيات عادية على المستوى العلمي أو الوطني والإنساني.



وختم النائب الحمد متقدماً بالتعازي من آل العجيري وذوي الفقيد الكبير ومحبيه الكرام والمواطنين الكويتيين، سائلاً المولى الرحمة للفقيد الراحل الكبير وأن يسكنه فسيح جنته بما قدم للإنسان والإنسانية من علم وعطاء وإخلاص ليكون نموذجاً ومثالاً للإنسان المعطاء الكريم.