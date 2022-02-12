استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مجموعة من ممثلات بعض جمعيات النفع العام المهتمة بقضايا المرأة، حيث دار الحديث حول أحقية المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها وفق الدستور والقانون وإتاحة الفرصة الكاملة لخدمة الوطن دون شروط وتقييد، وعدم القبول بأن يكون ملف حقوق المرأة مساحة للمساومة السياسية والتفاوض، إنما هو استحقاق كامل لها على اعتبارها نصف المجتمع وأحد أهم عناصر الإصلاح والتنمية لدولة الكويت.

الوفد مكون من:

لولوة الملا رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

ود.لبنى القاضي رئيسة سابقة لمركز دراسات المرأة بجامعة الكويت

أ.بيبي عاشور رئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

د.منال بوحيمد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

م.مها البغلي عضو المجلس البلدي

أ.مي الحجاج رئيسة جمعية سوروبتمست للتنمية المجتمعيه

أ.فاطمه الصراف من الرابطه الوطنيه للامن الاسري

وذلك يوم الخميس الموافق ١٠ فبراير