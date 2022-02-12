قالت الأكاديمية الصينية للعلوم ، إن علماء صينيين كشفوا أن حالة النواة الداخلية للأرض ليست صلبة بالشكل الطبيعي المتعارف عليه ولكنها في حالة أيونية فائقة.

وجاء في الورقة الدراسية المنشورة يوم الأربعاء في مجلة "الطبيعة" أن الحالة الأيونية الفائقة، وهي حالة وسط بين الصلبة والسائلة، تتكون من الحديد الصلب والعناصر الخفيفة الشبيهة بالسائل في النواة الداخلية للأرض.

وباستثناء الحديد، يُعتقد منذ فترة طويلة أن بعض العناصر الخفيفة توجد في النواة الداخلية للأرض بسبب كثافتها الأكثر انخفاضا عن كثافة الحديد النقي. وعلى الرغم من اقتراح السيليكون والهيدروجين والكربون والأوكسجين كعناصر مرشحة، إلا أن حالاتها داخل النواة الداخلية نادرة نوعا ما.

وأجرى فريق مشترك مكون من باحثين من معهد الكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للضغط العالي ومقره بكين، بحوثا على سبائك متعددة من العناصر الحديدية والخفيفة تحت ظروف نواة الأرض الداخلية المحاكاة المتميزة بالضغط العالي ودرجة الحرارة العالية.

واكتشفوا أن العناصر الخفيفة من الهيدروجين والأوكسجين والكربون في الحديد تحولت إلى حالة أيونية فائقة تحت ظروف النواة الداخلية للأرض، ما يدل على انتشار عالٍ مثل السائل.

وقالت الورقة ان ذلك يكشف أن النواة الداخلية للأرض يمكن أن تكون فى حالة أيونية فائقة بدلا من كونها صلبة بشكل طبيعي.